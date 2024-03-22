الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المحطات النووية تشارك فى مؤتمر "أتوم إكسبو"

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

تشارك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال وفد رسمي عالى المستوى برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة في مؤتمر أتوم إكسبو الدولي، الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية في الفترة 25 إلى 26 مارس 2024، حيث يعقد المؤتمر سنويا ليعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال النووي.

ومن المقرر أن تشارك الهيئة في أكثر من حلقة نقاشية خلال المؤتمر، حيث يشارك الدكتور رئيس أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة في حلقة نقاشية بعنوان "دور تجمع بريكس في دعم أعمال الطاقة النووية - BRICS Nuclear Energy Business Association" التي تمثل الجلسة الرئيسية للمؤتمر خلال هذا العام، حيث ستناقش الدور والمقترحات التي قد تقوم بها دول البريكس من أجل تحقيق التعاون بينها في مجال الطاقة النووية، كما يشارك المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة في حلقة نقاشية عن دعم أعمال البنية التحتية النووية، وسيشارك أيضا الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية في حلقة نقاشية عن دور الرقمنة في التطبيقات النووية ودعم مشروعات الطاقة النووية.

وعلى هامش المؤتمر فمن المقرر أن يتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين الوفد المصري من جهة والجانب الروسي من جهة أخرى ممثلا في رئاسة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روسأتوم، وأيضا رئاسة شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام الروسي المنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية، هذا ويعتبر عقد مؤتمر أتوم إكسبو السنوي فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات وأيضا عقد المباحثات اللازمة بين مختلف الوفود والشركات العالمية المشاركة به. 

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المحطات النووية الكهرباء توليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل

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