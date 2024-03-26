"ادعم نقابتك": نهنئ نقيب ومجلس المحامين ونأمل الاستفادة من البرامج الانتخابية للمرشحين

هنأ المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة “ادعم نقابتك” نقيب المحامين والمجلس الجديد للمحامين في ضوء نتيجة الانتخابات التي تمت السبت الماضي.

وقال جابر في بيان له: الجميع عليه احترام إرادة الجمعية العمومية وعليه فإننا في حملة ادعم نقابتك نؤكد دعمنا ووقوفنا بجانب النقيب والمجلس المنتخب ونأمل من الجميع مراعاة ذلك، دون التقيد بتوجيهات انتخابية.

وأشار إلى أن النقيب والمجلس الجديد عليه مسؤوليات كثيرة في شأن احتواء الجميع داخل النقابة مهما اختلفت التوجهات والآراء والعمل على تلبية آمال وطموحات الجميع العمومية التي تنتظر الكثير والكثير منهم.

واختتم: نأمل كامل التوفيق للنقيب عبد الحليم علام في شأن العمل على تحقيق مصالح الجمعية العمومية، ونطالب بالاستفادة من كافة البرامج الانتخابية التي طرحت وقت الانتخابات الماضية بصرف النظر عن فوز أو خسارة من طرحها.

نتيجة الانتخابات

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فوز عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين في انتخابات مجلس النقابة لعام ٢٠٢٤، بواقع 23 ألف صوت و955 صوتًا.



وحصد كل من سامح عاشور على ٢٠٣١٦ صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصد نبيل عبدالسلام على ١٢ ألف ٨٧ صوت،

وقال المستشار د.محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إن العملية الانتخابية تمت السبت الماضي بمشاركة ٦١٢ مستشارا و١٠٧٢ من أمناء سر اللجان على كافة اللجان الفرعية والعامة بحيادية تامة، وبذلوا جهدا مضنيا لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ثم فرز الأصوات وتجميع النتائج حتى عصر يوم الأحد.

وجاءت النتيجة كالتالي

وأظهرت المؤشرات النهائية لنتائج فرز أوراق التصويت في انتخابات نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين فوز النقيب الحالي عبدالحليم علام، لدورة جديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٨، متفوقا عن أقرب منافسيه سامح عاشور النقيب الأسبق.

وأجريت السبت الماضي، انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام، و٢٨ عضوًا (٣ على الإدارات القانونية و٢٥ آخرين من مختلف محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية)، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وخاض الانتخابات على منصب نقيب المحامين؛ 15 مرشحًا، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف طنطا.

كما خاض 21 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف الإسكندرية، و10 مرشحين على مقعد محكمة استئناف الإسماعيلية، و18 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف بنى سويف، و17 مرشحًا على مقعد محكمة استئناف أسيوط، و7مرشحين على مقعد محكمة استئناف قنا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.