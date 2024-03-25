وفاء مكي: محدش وقف جنبي في مرضي من الوسط الفني

قالت الفنانة وفاء مكي، إنها مرت بمأساة كبيرة خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "دخلت المستشفى، وسكري وصل 700، وكملت علاجي في البيت لوحدي، وعزلت نفسي تماما، محدش وقف جمبي من الوسط الفني وأهلي فقط هما اللي وقفوا جمبي".

وعن آخر تطورات الحالة الصحية لنجلها عمر، قالت الفنانة وفاء مكي:"حزينة جدا على حالته الصحية والدكتور طلب نعطي له حقن لمدة 6 شهور وحتى الآن مش عارفة اشتريها لغلاء ثمنها".