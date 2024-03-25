عدلى القيعى يؤكد لـ"كلم ربنا" على أهمية الإيمان والرضا فى مواجهة المحن

شدد الكابتن عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على دور الإيمان والقدر في حياتنا، وأعرب عن إيمانه الشخصي بأن كل ما يقدره الله لنا هو لخيرنا، مؤكدًا أن الإيمان الحقيقي يتجلى في الصبر والرضا عند مواجهة التحديات.

أضاف القيعي خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، أن الامتحانات التي نواجهها هي فرص للتقرب من الله وشكره، مشيرًا إلى أن الرضا ليس سهلًا ولكنه قرار شخصي يجلب الاستقرار النفسي والسلام الداخلي.

وأكد رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أننا يجب أن نقدر ما لدينا ولا نقارن أنفسنا بالآخرين، فكل حياة لها قيمتها الخاصة.