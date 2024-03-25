الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة غير ملزم

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قالت الخارجية الأمريكية، إن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة غير ملزم، وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بالتحقيق في انتهاكات جنودها في غزة 

كما أكدت أنه على إسرائيل إجراء تحقيق في أي مخالفات أو انتهاكات يقوم بها جنودها في حرب غزة.

وأعربت الخارجية عن أسفها، لقرار الوفد الإسرائيلي عدم زيارة واشنطن.

وأكدت أن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة غير ملزم وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات.

وأشارت إلى أن المفاوضات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة جارية وأحرزت تقدمًا في مطلع الأسبوع.

كما ذكرت أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث اليوم العملية العسكرية المزعومة في رفح الفلسطينية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن أي اجتياح شامل لرفح الفلسطينية سيكون خطأ فادحًا وسيضعف أمن إسرائيل.

 

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