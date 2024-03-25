الإثنين 25 مارس 2024
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توك شو

"واحد من الناس" داخل مشروع حدائق العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

عمرو الليثي
عمرو الليثي

في جولة تفقدية لحدائق العاصمة الإدارية الجديدة، أبرز الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه "واحد من الناس" المُذاع على قناة "الحياة"، تفاصيل مشروع خدمي ضخم يمتد على مساحة 2350 فدانًا ضمن حدائق العاصمة الإدارية الجديدة، ويُعد هذا المشروع، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا، أحد أبرز المشاريع الخدمية في المدينة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة له.

أوضح الليثي أن المشروع يشتمل على مركز خدمات شامل، يضم مكتبًا لإصدار تصاريح العمل ومبنى ملحق للخدمات، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الحيوية كقسم للشرطة، وحدة للمطافئ، سجل مدني، مكتب جوازات، ومركز تجنيد، مما يجعله مركزًا للخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد، الدور الحيوي لهذا المشروع في البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه التقى عددا من العاملين الذين شاركوا تفاصيل إضافية حول المشروع، بما في ذلك مجمع أمني يغطي مساحة 10 آلاف متر مربع، يتضمن قسمًا للشرطة ومرافق خدمية للمواطنين، ووحدة للدفاع المدني، ليسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

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