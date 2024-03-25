الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عدلى القيعى فى حواره لـ"كلم ربنا": الرضا بقضاء الله مفتاح السعادة (فيديو)

كلم ربنا
كلم ربنا

شدد الكابتن عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، مؤكدًا أن الحياة قد تشهد نهاية لعلاقات أو وظائف أو صفقات، لكن في المقابل، يكون هناك عوض من الله ينتظرنا.

وأضاف القيعي، خلال حواره في برنامج "كلم ربنا"، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، أن الرضا ليس مجرد موقف نفسي، بل هو السبيل لجلب السعادة والراحة القلبية، خاصة عند المرور بالأزمات والمحن، وأردف قائلًا: "إن الله هو المخطط الأعظم لحياتنا، ونحن نثق بحكمته وتدبيره".

وتطرق في حديثه إلى مسيرته الشخصية، مشيرًا إلى أنه لم يضع خططًا محددة لحياته، بل ترك الأمور تسير وفق مشيئة الله، وذكر أنه نشأ في أسرة بسيطة في كفر الزيات، حيث كان والده يعمل في الزراعة، وتأثر بجده الذي كان يتمتع بشخصية مثقفة ومفكرة في حدائق القبة.

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