الإثنين 25 مارس 2024
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المفتي يوضح أعمدة السلوك الإسلامي الأمثل (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام يدعو أتباعه إلى الرحمة والعمل الدؤوب لصالح الإنسانية وتحسين الحياة على الأرض، موضحا أن القرآن الكريم يرسخ ثلاث قيم أساسية تشكل جوهر السلوك الإسلامي.

وأكد"علام" خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن “العبادة” أول هذه القيم، فهي الغاية الأسمى لخلق الإنس والجن، مستشهدًا بالآية القرآنية الكريمة التي تقول: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وتأتي التزكية كقيمة ثانية، حيث تعكس الارتقاء بالنفس ونبذ الظلم، مستندًا إلى قوله تعالى: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها".

وأكد "علام" على القيمة الثالثة وهي العمران، مشيرًا إلى دور الإنسان في بناء الأرض وتعميرها، وذلك استنادًا للآية: "أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل الأساس للسلوك الإيجابي الذي ينشده الإسلام للإنسانية.

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