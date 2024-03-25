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رياض منصور: 100 ألف فلسطينى راحوا ضحية الحرب الإسرائيلية على غزة

رياض منصور
رياض منصور

قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور، إن 100 ألف فلسطيني راحوا ضحية للحرب الإسرائيلية على مدار 6 أشهر مضت، ما بين قتيل وجريح.

وأضاف خلال كلمته بـمجلس الأمن، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد ملاذ آمن للفلسطينيين في قطاع غزة الذين لا يجدون المواد الغذائية اللازمة لهم.

وأردف: "احتاجنا 6 أشهر حتى تسود الإنسانية، الفلسطينيون في غزة كانوا يناشدون، ويحاولون كل يوم البقاء على قيد الحياة، لكنهم مازالوا يواجهون العوز والمرض ويتعرضون للقنابل يبقون تحت ركام المنازل، ومازالوا يقتلون في كل مكان في غزة".

لا مبرر لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين 

وطالب بضرورة وقف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه الجوع والقتل، مردفا: "لا مبرر لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، وإسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب لمواصلة جرائمها في قطاع غزة".

مجلس الأمن حرب الإسرائيلية ندوب فلسطين لدى مجلس الأم رياض منصور غزة

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