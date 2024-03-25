الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهري يسلط الضوء على رواية "عُرس الزين" في "كلام محترم" (فيديو)

كلام محترم
كلام محترم

في إطار البرامج الثقافية التي تقدمها إذاعة الراديو 9090 خلال شهر رمضان، يتحدث الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف" ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في برنامجه "كلام محترم"، عن أهم الأعمال الأدبية المصرية.

في حلقة اليوم، ناقش الطاهري رواية "عرس الزين"، للأديب السوداني البارز الطيب صالح، مشيرًا إلى أن الرواية تعبر عن قصة الشاب الزين الذي جاء إلى الحياة ضاحكًا، في تحدٍ للطبيعة البشرية التي تستقبل الحياة بالبكاء، واستمر زين في نشر البهجة والمحبة في حياته.

الطاهرى يسلط الضوء على رواية "الجوع" وتجسيدها للمعاناة الإنسانية فى "كلام محترم"

كيف أثرت رواية "الجوع" في الأدب العالمي؟.. الطاهري ينقب في "كلام محترم"

وأكد الطاهري، على أهمية الرواية التي صدرت لأول مرة في عام 1969، والتي تُعد من روائع الأدب العربي، حيث تصور الحياة القروية في شمال السودان، مع تأثيرات التراث السوداني والإسلامي العميق، وذكر أن الرواية حظيت بتقدير كبير، حتى أنه تم إنتاج فيلم سينمائي مقتبس منها في عام 1976، من إخراج الفنان خالد الصديق.

إذاعة الراديو 9090 رمضان شهر رمضان البرامج الثقافية أحمد الطاهري روز اليوسف المتحدة الشركة المتحدة كلام محترم أهم الأعمال الأدبية عرس الزين الطيب صالح الأدب العربي السودان التراث السوداني خالد الصديق

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

فى البلكونة مع سيدات عزبة حمادة.. نبيلة مكرم تحضر "إفطار المطرية" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟