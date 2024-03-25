أحمد الطاهري يسلط الضوء على رواية "عُرس الزين" في "كلام محترم" (فيديو)

في إطار البرامج الثقافية التي تقدمها إذاعة الراديو 9090 خلال شهر رمضان، يتحدث الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف" ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في برنامجه "كلام محترم"، عن أهم الأعمال الأدبية المصرية.

في حلقة اليوم، ناقش الطاهري رواية "عرس الزين"، للأديب السوداني البارز الطيب صالح، مشيرًا إلى أن الرواية تعبر عن قصة الشاب الزين الذي جاء إلى الحياة ضاحكًا، في تحدٍ للطبيعة البشرية التي تستقبل الحياة بالبكاء، واستمر زين في نشر البهجة والمحبة في حياته.

وأكد الطاهري، على أهمية الرواية التي صدرت لأول مرة في عام 1969، والتي تُعد من روائع الأدب العربي، حيث تصور الحياة القروية في شمال السودان، مع تأثيرات التراث السوداني والإسلامي العميق، وذكر أن الرواية حظيت بتقدير كبير، حتى أنه تم إنتاج فيلم سينمائي مقتبس منها في عام 1976، من إخراج الفنان خالد الصديق.