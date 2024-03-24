بسمة بوسيل تكشف علاقتها بتامر حسني بعد الانفصال في "ع المسرح" (فيديو)

أفصحت الفنانة بسمة بوسيل عن تجربتها الشخصية مع الاكتئاب وكيف تحولت مشاعر الحزن لديها إلى دافع لاستخدام موهبتها في الغناء.

وصرحت بوسيل خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنها في لحظة من لحظات الحزن العميق، وجدت نفسها في الاستوديو تذرف الدموع، وهناك أدركت أنه يجب عليها استغلال صوتها الفني، قائلة: "قررت أن أتحول الحزن إلى غناء لأتخطى أحزاني".

وفي السياق ذاته، تحدثت بوسيل عن تجربة الانفصال، مؤكدة أنها والفنان تامر حسني ما زالا يكنان لبعضهما الكثير من المودة والاحترام، بغض النظر عن انتهاء علاقتهما الزوجية، وأشارت إلى أن حسني يظل شخصية مهمة في حياتها، معبرة عن استمرار التواصل بينهما واهتمامه بمتابعة شؤونها الحياتية.

وأضافت بوسيل أن الطلاق كان له وقع الصدمة عليها، واصفة إياه بأنه كان "تروما" بالنسبة لها، وهو ما يعد بمثابة "مصيبة" في العامية المصرية، مما يعكس عمق التأثير النفسي الذي خلفه الانفصال في نفسها.