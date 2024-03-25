الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عمرو الليثى يُكرم عمال البناء فى العاصمة الإدارية.. ويُثرى معرفتهم الرياضية (فيديو)

عمرو الليثي
عمرو الليثي

في لفتة كريمة، أجرى الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني اليومي "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، زيارة تفقدية لمواقع العمل في حدائق العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الزيارة، التقى الليثي بجمع غفير من العمال المشاركين في مشروعات التطوير الضخمة، مُعبرًا عن إعجابه بالجهود المبذولة والدور الحيوي الذي يقوم به العمال المصريون في دفع عجلة التنمية.

وأخذ الليثي على عاتقه مهمة تحقيق بعض من أمنيات العمال، مُقدمًا لهم هدايا ومساعدات مالية لتلبية احتياجاتهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم، مُثمنًا عملهم الدءوب خلال نهار رمضان.

كما أضاف الليثي لمسة ترفيهية للزيارة، حيث قدم جوائز نقدية للعمال الذين أجابوا بشكل صحيح على أسئلة الفوازير الرياضية، والتي تضمنت أسئلة حول ألقاب الأندية المصرية المعروفة، مثل "الشياطين الحمر" للنادي الأهلي و"الفن والهندسة" لنادي الزمالك، مُشجعًا بذلك العمال على المشاركة والتفاعل الإيجابي.

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