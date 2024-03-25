الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من محنة التأميم إلى تكريم الأب: قصة صمود عائلة عدلى القيعى (فيديو)

عدلي القيعي
عدلي القيعي

سرد عدلي القيعي، الرئيس الحالي لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، قصة الابتلاء التي عاشها هو وعائلته جراء سياسات الحراسة والتأميم، وقد تحولت هذه المحنة إلى منعطف حاسم بعد قرار الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الذي أبطل دستورية تلك الإجراءات، مما أتاح للعديد من التجار الوقوف إلى جانب والده ودعمه في أزمته.

وتحدث القيعي خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، عن جذوره في كفر الزيات، حيث كان والده مزارعًا يدير 400 فدان ويشغل منصبًا في مجلسي النواب والشيوخ، ولكن مع قرار التأميم، واجهت العائلة صدمة حراسة ممتلكاتهم وتقييد إقامة الوالد، مما ألقى بظلاله على الأسرة بأكملها.

وأوضح القيعي أن الدولة قد استولت على الأملاك وحددت إقامة والده في الإسكندرية، مانعة إياه من العودة إلى مسقط رأسه، وكانت زياراته للعائلة محدودة بـ48 ساعة فقط، ورغم الهدم وتقسيم أراضي المنزل وتوزيعها على الفلاحين، لم يناقش الوالد هذه الأحداث مع أبنائه، محتفظًا بصبره وتحمله.

وفي ختام حديثه، أشار القيعي إلى أن والده، بعد سنوات من الكفاح، استطاع استعادة بعض الممتلكات واشترى منزلًا جديدًا في كفر الزيات، وكانت المفاجأة السارة أن مدينة كفر الزيات قد كرمت الوالد بإطلاق اسمه على أحد الميادين والشوارع، مما يعكس الانصاف الذي ناله بعد سنوات من الصبر والتحدي، وأكد أن اللجوء إلى الله في الأزمات هو درس تعلمه من والده ويتبعه في حياته.

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