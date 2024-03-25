انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين فى مطروح

أعلن المهندس خالد عبدالله عيسى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، اليوم الإثنين، عن انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بالنقابة وتستمر حتي الأول من أبريل المقبل، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ذلك بملعب فندق المشير، وملعب النادي الاجتماعي.

الدورة الرمضانية

وأعرب المهندس خالد عبدالله عيسى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين في مطروح، عن سعادته لانطلاق الدورة الرمضانية بمشاركة عدد كبير من فرق المهندسين، مشيدًا بدور لجنة الشباب بالنقابة في تنظيم تلك الفعاليات، مشيرًا لتوزيع جوائز وميداليات ذهبية وفضية وكأس للفرق الفائزة في ختام الفعاليات.

تنمية روح المنافسة

من جانبه، أكد المهندس عمرو سطيحة رئيس لجنة الشباب والتدريب، حرص النقابة على تقديم كافة سبل الدعم للشباب في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن تنظيم الدورة الرمضانية يسهم في تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة، موضحًا أن الفريق يتكون من ثمانية لاعبين يضم خمسة لاعبين أساسي، وثلاثة لاعبين احتياطي.

وفي سياق آخر، قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أن إدارة الرياضة نفذت، اليوم الختامي للدورة الرمضانية على مستوى المحافظة لمشروع "1000 بنت 1000حلم"، بمشاركة 30 فتاة بإجمالى 3 فرق بمركز شباب مطروح، بنظام خروج المغلوب.

الاهتمام بممارسة الرياضة

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة مطروح، في بيان إعلامي سابق له أن ذلك يأتي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية