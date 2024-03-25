الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه لجلسة 22 أبريل

محكمة
محكمة

أجلت جنايات القاهرة محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع قصر النيل لجلسة 22 أبريل المقبل.

بداية الواقعة كانت بتعرض فتاة للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية، ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

عاطلين محكمة جنايات القاهرة منطقة قصر النيل فتاة دراجة نارية

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