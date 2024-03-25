تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه لجلسة 22 أبريل

أجلت جنايات القاهرة محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع قصر النيل لجلسة 22 أبريل المقبل.

بداية الواقعة كانت بتعرض فتاة للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية، ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.