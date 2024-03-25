الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاملة نظافة بتهمة سرقة مكتب شهر عقارى فى أسيوط

ضبط عاملة نظافة
ضبط عاملة نظافة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من (مدير أحد مكاتب الشهر العقارى بأسيوط) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي) من داخل المكتب. 

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة- مقيمة بدائرة المركز) واعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق الاختباء داخل محل عملها لحين انتهاء العمل وانصراف الموظفين وعقب ذلك قامت بسرقة المبلغ المالي ولاذت بالهرب.

 

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وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، كما أقرت بسابقة استيلائها على الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ وذلك عن طريق المغافلة (أرشدت عنه).

 

 جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاملة نظافة مكتب شهر عقاري سرقة مركز شرطة أبنوب اسيوط

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