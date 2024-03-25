الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الاستيلاء على 50 طن سكر مدعم بالإسكندرية

سكر
سكر

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة من محامية بإحدى شركات المواد الغذائية بالإسكندرية، بقيام مالك شركة للنقل متعاقد مع الشركة محل عملها لنقل البضائع، بالاستيلاء على 50 طن سكر مدعم ولم يقم بتوصيلها لفرع إحدى شركات تجارة الجملة بسوهاج عقب تحميلها على سيارة تابعة لشركته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم مالك شركة النقل المذكور، و8 آخرين لـ3 منهم معلومات جنائية.

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ضبط ربع طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في المنوفية

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ضبط 50 طن سكر مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالدلنجات

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بقيام أحدهم (مالك سيارة نقل) بالإتفاق مع مالك الشركة لتسهيل حصوله على إذن بتحميل كمية السكر من إحدى الشركات مستخدمين السيارة النقل عقب تثبيت لوحات مقلدة عليها، والاستعانة بباقـى المتهمين.

 

كما أرشدوا عن (كمية السكر المستولى عليها - مبلغ مالى – السيارة المستخدمة فـى الواقعة - اللوحات المقلدة).

وأضافوا بإرتكابهم واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية والإستيلاء على كمية من المنظفات من إحدى الشركات كائنة بدائرة القسم "بذات الأسلوب"، وضبط 2200 كرتونة من المنظفات وزنت 5 أطنان. 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

50 طن سكر الإسكندرية وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة سكر مدعم

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