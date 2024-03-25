في رمضان.. ماذا يحدث في جسمك عند تناول الكرفس يوميًا؟

يتمتع الكرفس بقوام مقرمش وطعم مرير قليلًا، ويمكن تناوله طازجًا أو مطبوخًا في أطباق مثل السلطات والحساء، كما يتم الاستمتاع به بشكل شعبي كعصير، فالكرفس مغذّي وإضافته إلى نظامك الغذائي قد يفيد الصحة بعدة طرق كتحسين تناول مضادات الأكسدة وتعزيز مستويات ضغط الدم الصحية.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الكرفس، بما في ذلك فوائده الصحية وتغذيته وكيفية دمج هذه الخضار الشهيرة في نظامك الغذائي.

يحسّن صحة القلب:

يحتوي الكرفس على العديد من المركبات النباتية والمواد المغذية التي تفيد صحة القلب، تظهر بعض الأبحاث أن تناول الكرفس ومنتجاته قد يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع مستويات ضغط الدم.

الكرفس غني بمركبات كيميائية تسمى الفثاليدات، والتي قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم، قد تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الكرفس، بما في ذلك الأبيجينين، أيضًا في تقليل التهاب الأوعية الدموية وتعزيز إطلاق أكسيد النيتريك، وهو جزيء إشارة يوسع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم.

أفادت دراسة أجريت عام 2021 أن رجلًا يبلغ من العمر 74 عامًا مصابًا بارتفاع ضغط الدم تم تشخيصه حديثًا استخدم عصير الكرفس لخفض ضغط دمه بشكل طبيعي. وبعد شرب العصير المصنوع من حفنة من الكرفس يوميا لمدة ستة أشهر، انخفض الضغط الانقباضي لدى الرجل بنحو 32 ملم زئبقي (ملليمتر زئبق).

يحتوي الكرفس على مجموعة متنوعة من المواد التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في الجسم، وتساعد مضادات الأكسدة على منع تلف الخلايا عن طريق تحييد المركبات شديدة التفاعل قبل أن تسبب ضررًا للدهون والحمض النووي والبروتينات.

تتمتع العديد من المركبات المضادة للأكسدة أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تنظيم الالتهاب في الجسم، مما يمكن أن يحمي من تلف الخلايا والأنسجة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض الناجمة عن الالتهاب.

حمض الكافيين، وحمض الفيروليك، والأبيجينين، وحمض الكوماريك، واللوتولين، والكايمبفيرول، ليست سوى أمثلة قليلة على مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الكرفس.

مصدر ممتاز للألياف:

يعد الكرفس مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن، إضافة إلى ذلك، فإن الكرفس منخفض جدًا في الكربوهيدرات، ما يجعله من الخضروات المشهورة بين أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات، مثل نظام كيتو الغذائي.

القيمة الغذائية لحصة 128 جرامًا من الكرفس:

السعرات الحرارية: 17.9

البروتين: 0.88 جرام (جم)

الكربوهيدرات: 3.8 جرام

الألياف: 2.04 جم

الدهون: 0.2 جرام

البوتاسيوم: 332 ملليجرام أو 7% من القيمة اليومية

المنغنيز: 0.132 ملجم أو 6% من القيمة اليومية

فيتامين ج: 3.96 ملجم أو 4% من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 46 ميكروجرام أو 12% من القيمة اليومية

فيتامين ك: 37.6 ميكروجرام أو 31% من القيمة اليومية

الكرفس منخفض جدًا في السعرات الحرارية، حيث تحتوي ساقان كبيرتان على أقل من 20 سعرة حرارية. وذلك لأن الماء يشكل 95% من وزن الكرفس، مما يجعله طعامًا مرطبًا بشكل خاص.