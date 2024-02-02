ماذا يحدث في جسمك عند تناول الكرفس بشكل مستمر.. مفاجأة؟

يعتبر الكرفس واحد من أكثر الخضروات المميزة والتي تساعد فى منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، وتشير بعض الأبحاث والدرسات إلى أن مستخلص بذور الكرفس له نفس فعالية الأدوية مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين في علاج أعراض التهاب المفاصل، كما يساعد فى علاج مشكلة الصداع النصفي لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة، كما ان له دور فعلل فى تخفيف للألم.

كما جاء فى موقع "بولد سكاى"، فإن الكرفس يعتبر من الخضروات الوقائية، كونه يساعد في الحماية من تلف المعدة الذي قد يحدث نتيجة تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)، لذا يجب الحرص على تناول الكرفس بشكل مستمر وذلك للحماية من التعرض للإصابة بالمشكلات في المعدة الناتجة عن تناول العقاقير المسكنة.

يقلل التهاب الدماغ

الكرفس يحتوي على مادة وتيولين التي يمكن أن تقلل بشكل كبير التهاب الدماغ، وقد يكون لها القدرة على علاج الأمراض التنكسية العصبية مثل التصلب المتعدد ومرض الزهايمر، كما أن له دور فعال فى الحماية من التعرض للإصابة بالسرطان كونه يعتبر من أفضل مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة.

تناول الكرفس يحمي قلبك عن طريق تحسين المؤشرات الحيوية لأمراض القلب الشائعة، فقد أجريت دراسة عام 2009 في الفئران وجدت أنه عندما أُعطي مستخرَج الكرفس لمدة 60 يومًا، شهدت الفئران انخفاضًا كبيرًا في نسبة الدهون في الدم، بما في ذلك الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما ان له دور فعال فى علاج مشكلة الضغط العالى.

الكرفس يمكن أن يكون له تأثير وقائي ضد المواد التي يمكن أن تلحق الضرر بعدد الحيوانات المنوية، فوجدت في دراسة على الفئران، أن بعد 30 يومًا من استخراج أوراق الكرفس يحتمل تحسين عدد الحيوانات المنوية، وذلك لأنه له تأثيرات مثبطة ضد الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الخصوبة.

دعم صحة الأمعاء والجهاز الهضمي

ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن الكرفس مليء بالألياف غير القابلة للذوبان والتي يمكن أن تزيد من الشعور بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن.



