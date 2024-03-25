عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان 2024

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبرمحرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن عدد ساعات الصيام وذلك اليوم حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثاني عشر رمضان 13 ساعة و36 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2024

وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد أذان المغرب سيكون في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق (6:08) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

أقصر دولة تصوم خلال شهر رمضان الكريم

وتعتبر موروني في جزر القمر هي التي ستصوم أقصر عدد ساعات بواقع 13 ساعة و4 دقائق؛ بينما ستصوم الرباط في المغرب أطول عدد ساعات بواقع 14 ساعة و23 دقيقة؛ حيث سيكون النهار بها أطول.

أدعية قبل الإفطار في رمضان 2024

بعض الأدعية المستحبة التي يمكن أن يتلفت المسلمون إليها قبل الإفطار في رمضان 2024:

1. دعاء الإفطار

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله” عند فجر رمضان، وهذا دعاء مستحب لقراءته عند الإفطار.

2. دعاء استجابة الصائم:

“ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ”، وهو دعاء مشروع يدعو الله لقبول الصيام وثبات الأجر.

3. دعاء الإفطار بالتمر:

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.

4. دعاء الاستغفار:

رب اغفر لي، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم.

5. دعاء التوبة والرجوع إلى الله:

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه.

6. دعاء ختم الصوم:

اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

7. دعاء الرزق والبركة:

اللهم ارزقنا في رمضان رزقًا حلالًا طيبًا وارزقنا بركة في أموالنا وأهلينا ووقتنا.

فللصائم دعوة لا تُرد، إذ جاء في ِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.