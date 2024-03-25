يحرص المواطنين بالتزامن مع منتصف شهر رمضان معرفة النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين التاريخ الهجري عبر جوجل، للاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشراء ملابس العيد.

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين التاريخ الهجري

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين 25 مارس 2024، والتاريخ الهجري.

كم رمضان النهاردة 2024

اليوم الاثنين 15 رمضان 1445ه‍، وذلك في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم الاثنين

اليوم الاثنين

يوافق ( 25 مارس 2024م)، في التاريخ الميلادي.

و توافق (16 برمهات 1704ق)، في التقويم القبطي.

وتوافق ( 15 رمضان 1445ه‍)، في التقويم الهجري.

موعد عيد الفطر 2024

كشف المعهد القومي بالبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي يتبع لوزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر 2024 المبارك لهذا العام، ويكون موضحا أنه طبقا للحسابات الفلكية سوف يحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سوف يكون عدده 30 يومًا، وأنه سوف ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل المقبل.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

وتبدأ إجازة عيد الفطر بداية من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 وستستمر حتى يوم السبت 13 من إبريل في القطاعين الخاص والعام، وعلى أن سيكون يوم الأحد 14 إبريل هو أول يوم عمل عقب نهاية شهر رمضان.

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