تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

في واقعة هزّت الرأي العام، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة سائق "أوبر" إلى محكمة الجنايات بتهم خطيرة، تشمل الشروع في خطف فتاة، وحيازة المخدرات، وقيادة مركبة تحت تأثيرها.

تعود تفاصيل القضية إلى إلقاء المجني عليها، حبيبة الشماع، بنفسها من سيارة المتهم بعد محاولته خطفها، حيث أكدت في شهادتها أنه أراد خطفها.

وكشفت التحقيقات عن سجل مُخيف للمتهم، حيث تم إغلاق حسابه على تطبيق "أوبر" من قبل بسبب كثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر باستخدام رقم قومي مُزور.

ولم تتوقف مفاجآت القضية عند هذا الحد، حيث أثبتت التحاليل تعاطي المتهم للمخدرات، كما كشفت الشكاوى المقدمة ضده عن واقعة تحرش جسدي بسيدة أخرى.

وجاء نص بيان النيابة العامة كالآتي:

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

حيث ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها-محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا. هذا وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.