الذرة بـ10400 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الاثنين تراجعا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 12400 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 12400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركى”: 10900 جنيه.

اسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2700 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13600 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 27000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 28700 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 29700 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا مستورد:29700 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات “،فيما سجل سعر طن مستورد ”: 38400 جنيه ارضه.

أسعار الصويا

وبلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 37300 جنيه ”ارضه"، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ سعر كسب عباد +36%: 20000 جنيه، فيما بلغ جيلوتين ” مستورد ”: 44450 جنيه.، وبلغ سعر جيلوتين محلى: 43000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 11600 جنيه، وبلغ سعر سعر طن النخالة الخشنة: 12600 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

أسعار اعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 24500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 24450 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى24350 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24600 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23100 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 23200 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14% بـ20500 جنيه.