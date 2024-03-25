ختام فعاليات بطولة دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية لتنس الطاولة بمطروح

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن إدارة الرياضة اختتمت فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية في لعبة تنس الطاولة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

_الاهتمام بممارسة الرياضة

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

_التعليم المدني



وفي سياق أخر كان قد قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح للفئة العمرية من سن ١٨ وحتى ٣٥ سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعى بمحافظة مطروح.

_ برامج التعليم المدنى

وأوضح أن أحمد رمضان مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، راجع سريعا ماهية برامج التعليم المدني وأهدافه وأهميته للمشاركين، بالإضافة إلى توضيح نشاط المنضدة والكرسي، ونشاط البالون الطائر، والذين يسعون لشرح فكرة أن يكون المشاركون قادرين على فهم مفهوم المشاركة وأهميتها فى حل المشكلات داخل المجتمع، وتحديد دور الفرد فى حل مشكلات المجتمع، وكذلك تشجيع المجتمع ودعمه لمشاركة الفرد وأهمية التخطيط وتحديد الهدف المراد تنفيذه والمشاركة بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أنه تم تعريف المشاركين تنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية التى تجعلهم قادرون على تحديد المعلومات لاتخاذ القرار ومعرفة كيفية جمع المعلومات لأهميتها الشديدة في العمل على حل المشاكل واتخاذ القرارات، وذلك من خلال تلك الأنشطة التفاعلية بين الشباب المشارك.