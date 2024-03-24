الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد المصارعة بتأهل 4 من لاعبيه للأولمبياد

وزير الشباب
وزير الشباب

هنأ د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للمصارعة بعد تأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس في المصارعة الحرة، وذلك من خلال تصفيات أفريقيا - أوقيانوسيا المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024 في المصارعة التي استضافتها الاسكندرية بصالة برج العرب.

وتأهل جمال عبدالناصر حنفي محمد في  وزن 57 كيلو، عمرو حسين وزن 74 كيلو، مصطفى علي السيد جبر وزن  97 كيلو وضياء الدين كمال جوده وزن 125 كيلو، ولا زالت هناك فرصة اخيرة للتأهل من خلال التصفيات العالمية في تركيا من 9 الي 12 مايو.

وقال الوزير:"نعمل علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين فالمنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب".

رسميًا وزير الرياضة يستلم راية تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧

واستلم وزير الرياضة اليوم راية تنظيم مصر للنسخة الرابعة عشر من دورة الألعاب الأفريقية والتى سوف تنظمها مصر فى ٢٠٢٧، مؤكدًا
الريادة للرياضة المصرية بافريقيا، مضيفا أننا أصبح لدينا من الخبرات فى تنظيم البطولات  العالمية والقارية التى تجعل أي حدث تنظمه مصر دائمًا ما يخرج بصورة رائعة، كما اصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى بدعم دائم وقوي من القيادة السياسية جعلها قبلة لاستضافة كبري الاحداث القارية والعالمية على المستوي الرياضي.

وأثنى وزير الرياضة على النتائج المميزة التى حققتها المنتخبات المصرية فى تلك الدورة وذلك على الرغم من ان البعثة هى الاقل من حيث عدد المشاركين فى البطولة الحالية عن الدورات السابقة الا اننا استطعنا ان نعادل الرقم القياسي والمدون بأسم مصر باحرازنا لعدد "102" ميدالية ذهبية فى تلك البطولة أسوة بمثيلتها والميداليات الذهبية التى حققتها مصر فى الدورة السابقة بالرباط ٢٠١٩.

وأرجع د.أشرف صبحي هذا الاداء الى الدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين المصريين والذي يتواكب مع عهده تحقيق الرياضة المصرية للعديد من الانجازات الرياضية الغير مسبوقة على مستوي المنتخبات القومية والفرق بجميع الألعاب الرياضية.

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رسميًا.. وزير الرياضة يتسلم راية تنظيم مصر دورة الألعاب الإفريقية 2027

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