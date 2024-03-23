الأحد 24 مارس 2024
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رياضة

رسميا.. وزير الرياضة يستلم راية تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم راية تنظيم مصر للنسخة الرابعة عشر من دورة الألعاب الأفريقية والتى سوف تنظمها مصر فى ٢٠٢٧.


وأكد الدكتور اشرف صبحي على الريادة للرياضة المصرية بافريقيا، مضيفا  اننا أصبح  لدينا من الخبرات فى تنظيم  البطولات  العالمية والقارية التى تجعل اي حدث تنظمه مصر  دائما ما يخرج بصورة رائعة، كما اصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى بدعم دائم وقوي من القيادة السياسية جعلها قبلة لاستضافة كبري الاحداث القارية والعالمية على المستوي الرياضي.

واثني وزير الرياضة على النتائج المميزة التى حققتها المنتخبات المصرية فى تلك الدورة وذلك على الرغم من ان البعثة هى الاقل من حيث عدد المشاركين فى البطولة الحالية عن الدورات السابقة الا اننا استطعنا ان نعادل الرقم القياسي والمدون بأسم مصر باحرازنا لعدد "102" ميدالية ذهبية فى تلك البطولة أسوة بمثيلتها والميداليات الذهبية التى حققتها مصر فى الدورة السابقة بالرباط ٢٠١٩  ، وارجع الدكتور اشرف صبحي هذا الاداء الى الدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين المصريين والذي يتواكب مع عهده تحقيق الرياضة المصرية للعديد من الانجازات الرياضية الغير مسبوقة على مستوي المنتخبات القومية والفرق بجميع الألعاب الرياضية.


فيما عبر وزير الرياضة بغانا مصطفي يوسف عن سعادته بتنظيم مصر للدورة القادمة مؤكدًا على ثقته فى خروج مصر بتنظم رائع مثلما عودتنا مصر فى استضافتها لكبري البطولات وبخروج التنظيم بصورة مشرفة لمصر.
وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة
واستطاعت مصر ان تختتم الدورة الثالثة عشر بغانا متصدرة للترتيب باجمالى ميداليات بلغ " 191  " ميدالية متنوعة 
"102"  ميدالية ذهبية، "47  " ميدالية فضية،  "  42" ميدالية برونزية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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