الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صلاح الشرنوبى: لم تعجبنى إدارة هانى شاكر لنقابة الموسيقيين ولم أقتنع بمصطفى كامل

الملحن صلاح الشرنوبي
الملحن صلاح الشرنوبي

قال الملحن صلاح الشرنوبي، إنه أثناء فترة وجود الفنان هاني شاكر كنقيب للموسيقيين، كان هناك مجموعة متسلطة في مجلس إدارة النقابة، لكن هاني شاكر اسم كبير ومشرف. 

أما عن فترة الفنان مصطفى كامل في إدارة النقابة قال "الشرنوبي" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "في الأول لم أكن مرحبًا بأن يكون مصطفى كامل هو النقيب وكنت أرى ضرورة أن يدير النقابة شخص أكاديمي ومهني أكثر".

وأضاف: "مصطفى كامل لديه العديد من المزايا فهو ملحن ومؤلف ومغني، لكننا يعنينا الإدارة نفسها واستطاع أن يدير النقابة بطريقة صحيحة ويسطر على الأوضاع، وهناك تصفيات حدثت في مجلس الإدارة".

صلاح الشرنوبي الملحن صلاح الشرنوبي هاني شاكر مصطفى كامل نقابة الموسيقيين حبر سري

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