الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. محمد نجاتي يبدأ عملية ابتزاز غادة عبدالرازق ورياض الخولي

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة ١٤

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة غادة عبدالرازق، أحداثا مثيرة اليوم، حيث يبدأ محمد نجاتي "المهندس شريف" في ابتزاز غادة عبدالرازق "عايدة ضرغام" ورياض الخولي "اسماعيل الغول" عن طريق التسجيلات التي قام بتسجيلها من داخل مقر الشركتين، وذلك لتحقيق أقصى مكاسب ممكنه لنفسه من صراع عائلتي الغول وضرغام.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 14


ويشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة14 قيام محمد نجاتي بحفظ تسجيلات لقاء بين غادة عبدالرازق وطليق ولاء الغول من جهة، ولقاء اخر بين رياض الخولي واكبر تاجر مخدرات في مصر بسبب خلاف مالي مع ابنه سامح الغول.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـغادة عبدالرازق الحلقة 13

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 14


مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر
ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب


ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب


ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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