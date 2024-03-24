الأحد 24 مارس 2024
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مفتى الجمهورية: الإسلام أعطى للمرأة مكانة بعدما كان العرب يتشاءمون بولادتها

شوقي علام
شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن مكانة المرأة في الإسلام.

وقال خلال تقديم برنامجه "حديث المفتي"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الإسلام جعل لكل منهما ركنًا في إعمار الأرض، مشيرًا إلى أن المرأة لم يكن لها أي حقوق قبل الإسلام.

وأضاف أن بعض العرب كانوا يتشاءمون بولادة المرأة قبل الإسلام، وربما دفنوها وهي على قيد الحياة، وإذا تزوجت لا يكون لها على زوجها أي حق.

واستشهد بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «والله إنا كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم»، متابعًا: «لما جاء الإسلام رفع مكانة المرأة وأعلى شأنها، وصان شرفها وساوى بينها وبين الرجل في القيمة الإنسانية والتكاليف والواجبات الشرعية».

الإسلام الحياة حديث المفتي شوقي علام المرأة

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