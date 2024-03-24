مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. رياض الخولي يحاول تجنب حرب شرسة في جبهتين بسبب نجله

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة14 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث يسعى رياض الخولي إسماعيل الغول لإنقاذ ابنه سامح من بين يدي أكبر تاجر مخدرات، بعد أن قابله وأن له مبلغ قيمته ٥ ملايين دولار لدى ابنه.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 14



ويسعى رياض الخولي في مسلسل صيد العقارب الحلقة14 إلى تنفيذ خطة محكمة وعمل بعض المراوغات مع تاجر المخدرات الخطر "حسان بيه" حتى لا يدفع هذا المبلغ وفي ذات الوقت ينقذ حياة ابنه الذي أخفاه بعيدا عن أعين عائلة ضرغام وفي ذات الوقت يريد إيجاد حل سريع حتى لا يفتح حرب في جبهتين



مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر



ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب



ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن .