الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة تكشف خطتها لتقليل فاتورة استيراد الأعلاف

اعلاف
اعلاف

كشفت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، عن خطة لإنتاج الأعلاف محليًا وتقليل الاستيراد من الخارج، وزيادة إنتاج مزارع الدواجن، وتوفير السيولة المالية للمستثمرين في صناعة الدواجن.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن خطة صناعة الدواجن الحديثة تستدعي إنتاج الأعلاف محليًا وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج، لتخفيض سقف وكلفة مدخلات الإنتاج، مع التوسع في إنشاء معامل التفريخ، وتطوير البنية التحتية الخاصة بعنابر التربية، والتغلب على إشكاليات العنابر المفتوحة، والتوجه بشكل أكبر صوب تقنيات العنابر المكثفة، مع الاستعداد لتجاوز أبرز إشكالياتها.

وأشار التقرير إلى أبرز التحديات التي قد تواجه المستثمرين في قطاع تربية الدواجن، وفي مقدمتها ملف عنابر التربية، والاستعداد اللازم لتجاوز مشاكل الأنواع المفتوحة، والتي تفرض على المربي إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل البيئة المحيطة كالارتفاع أو الانخفاض في درجات الحرارة، والأمر عينه بالنسبة للأنماط المغلقة، والتي تحتم وجود السيولة المالية المناسبة لتوفير كل مستلزمات إنتاجها.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بأساسيات اختيار مكان عنابر تربية الدواجن، والتي تفترض أن يكون المكان قريبًا من وسائل النقل والمواصلات، بما يسهل على المستثمر توفير أدوات ومستلزمات الإنتاج، مع توافر طرق النقل الملائمة لتداول المنتج النهائي، وتوصيله للأسواق والمستهلكين.

وأشار التقرير إلى عدم تواجد عنابر تربية الدواجن داخل نطاق التكتلات السكنية أو الزراعية، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على البيئة، ووسطًا مناسبًا لنقل الأمراض.

وأكد التقرير أن توافر مبدأ الأمان الحيوي في أماكن إقامة عنابر التربية، واحدة من الركائز الأساسية لنجاح المشروع، وحماية البيئة التي قد تكون مرتعًا لنقل الأمراض، خلال المسافة الفاصلة بين نقاط الإنتاج والتوزيع وأسواق التجزئة.

ولفت إلى الاشتراطات الواجب توافرها في مكان إقامة عنابر تربية الدواجن، وفي مقدمتها أن يكون اتجاه الرياح موازيًا للعنبر، للحيلولة دون نقل الأمراض والفيروسات، مع الاستفادة منه في تطبيق مبادئ التهوية الصحية اللازمة عن طريق مراوح الشفط.

وسلط التقرير الضوء على النقاط الجوهرية التي يتوجب مراعاتها لمن يتصدى لملف تربية الدواجن، والمتصلة بمسألة توفير الأعلاف، والتي تمثل 70% من إجمالي تكلفة الإنتاج، سواء بتوفير مستلزمات إنتاجها، والالتزام بأساسيات التركيبة العلفية المثالية.

-الحكومة تكشف خطتها لتقليل فاتورة استيراد الأعلاف والحفاظ على مليارات

مواد متعلقة

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

حصاد "الإنتاج الحربي": 30.5 مليار جنيه إيرادات 2023 بمعدل نمو 14%

الأكثر قراءة

عاجل| زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

موعد وقفة عيد الفطر 2024 فلكيا.. موعد صلاة العيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين