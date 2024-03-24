الحكومة تكشف خطتها لتقليل فاتورة استيراد الأعلاف

كشفت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، عن خطة لإنتاج الأعلاف محليًا وتقليل الاستيراد من الخارج، وزيادة إنتاج مزارع الدواجن، وتوفير السيولة المالية للمستثمرين في صناعة الدواجن.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن خطة صناعة الدواجن الحديثة تستدعي إنتاج الأعلاف محليًا وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج، لتخفيض سقف وكلفة مدخلات الإنتاج، مع التوسع في إنشاء معامل التفريخ، وتطوير البنية التحتية الخاصة بعنابر التربية، والتغلب على إشكاليات العنابر المفتوحة، والتوجه بشكل أكبر صوب تقنيات العنابر المكثفة، مع الاستعداد لتجاوز أبرز إشكالياتها.

وأشار التقرير إلى أبرز التحديات التي قد تواجه المستثمرين في قطاع تربية الدواجن، وفي مقدمتها ملف عنابر التربية، والاستعداد اللازم لتجاوز مشاكل الأنواع المفتوحة، والتي تفرض على المربي إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل البيئة المحيطة كالارتفاع أو الانخفاض في درجات الحرارة، والأمر عينه بالنسبة للأنماط المغلقة، والتي تحتم وجود السيولة المالية المناسبة لتوفير كل مستلزمات إنتاجها.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بأساسيات اختيار مكان عنابر تربية الدواجن، والتي تفترض أن يكون المكان قريبًا من وسائل النقل والمواصلات، بما يسهل على المستثمر توفير أدوات ومستلزمات الإنتاج، مع توافر طرق النقل الملائمة لتداول المنتج النهائي، وتوصيله للأسواق والمستهلكين.

وأشار التقرير إلى عدم تواجد عنابر تربية الدواجن داخل نطاق التكتلات السكنية أو الزراعية، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على البيئة، ووسطًا مناسبًا لنقل الأمراض.

وأكد التقرير أن توافر مبدأ الأمان الحيوي في أماكن إقامة عنابر التربية، واحدة من الركائز الأساسية لنجاح المشروع، وحماية البيئة التي قد تكون مرتعًا لنقل الأمراض، خلال المسافة الفاصلة بين نقاط الإنتاج والتوزيع وأسواق التجزئة.

ولفت إلى الاشتراطات الواجب توافرها في مكان إقامة عنابر تربية الدواجن، وفي مقدمتها أن يكون اتجاه الرياح موازيًا للعنبر، للحيلولة دون نقل الأمراض والفيروسات، مع الاستفادة منه في تطبيق مبادئ التهوية الصحية اللازمة عن طريق مراوح الشفط.

وسلط التقرير الضوء على النقاط الجوهرية التي يتوجب مراعاتها لمن يتصدى لملف تربية الدواجن، والمتصلة بمسألة توفير الأعلاف، والتي تمثل 70% من إجمالي تكلفة الإنتاج، سواء بتوفير مستلزمات إنتاجها، والالتزام بأساسيات التركيبة العلفية المثالية.