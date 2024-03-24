الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 - 3 - 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفراخ اليوم الأحد 24 - 3 - 2024 في بورصة الدواجن حيث شهدت الأسعار تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع زيادة الافراجات الجمركية عن الأعلاف التي كانت في المواني.

أسعار الفراخ اليوم الأحد 24 - 3 - 2024 في بورصة الدواجن

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الأحد 24 - 3 - 2024 في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:-

سجلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين  95 جنيه إلي 96 جنيه للكيلو، مع مراعاة أضافة 8 إلي 10 جنيها علي الكيلو كهامش ربح للتجار والنقل وغيرها.

سعر كيلو البانيه اليوم الأحد 24 مارس 2024

سجلت أسعار البانيه في الأسواق الشعبية  اليوم الأحد نحو 225 و230 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 125 جنيهًا للكيلو اليوم الأحد، بينما سجل سعر كيلو صدور الدجاج 155 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 24-3-2024 فى بورصة الدواجن

الفراخ بـ107 جنيهات للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة

أسعار البط والحمام اليوم الأحد 24 مارس 2024

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 140 جنيهًا، بينما سجلت أسعار جوز الحمام بنحو 144 جنيهًا، بلغ سعر الأرانب نحو 130 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البط المجمد 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 24 مارس 2024

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو 113 جنيه و 114 جنيه، بينما سجلت أسعارلحم الفراخ البلدي سعر89 جنيه، كما سجلت أسعارلحم أمهات أبيض 89 جنيه للكيلو.

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر

txt

وزارة التموين: لولا توحيد سعر صرف الدولار لارتفع الذهب لـ4 آلاف جنيه

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 24 مارس

بلغت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن سعر150 جنيهًا وتصل إلي 160 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد 24 مارس

سعر كرتونة البيض الأحمرتسجل اليوم سعر 150 جنيهًا في البورصة، بينما تصل إلي المستهلك بسعر 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد 24 مارس

سعر كرتونة البيض البلدي يصل إلى 160 جنيهًا في البورصة، و165 جنيهًا للمستهلك.

اقرأ أيضا 

في بورصة الدواجن |أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الدواجن بورصة الدواجن أسعار الفراخ اليوم أسعار الفراخ الفراخ الفراخ البيضاء كيلو البانية كرتونة البيض

مواد متعلقة

في بورصة الدواجن |أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 14 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ارتفاع.. أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الأكثر قراءة

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

بعد رأس الحكمة.. مصر تستقطب مليارات الدولارات في قطاع التعدين و100 ألف وظيفة

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين