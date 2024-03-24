أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 - 3 - 2024 في بورصة الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفراخ اليوم الأحد 24 - 3 - 2024 في بورصة الدواجن حيث شهدت الأسعار تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع زيادة الافراجات الجمركية عن الأعلاف التي كانت في المواني.

أسعار الفراخ اليوم الأحد 24 - 3 - 2024 في بورصة الدواجن

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الأحد 24 - 3 - 2024 في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:-

سجلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 95 جنيه إلي 96 جنيه للكيلو، مع مراعاة أضافة 8 إلي 10 جنيها علي الكيلو كهامش ربح للتجار والنقل وغيرها.

سعر كيلو البانيه اليوم الأحد 24 مارس 2024

سجلت أسعار البانيه في الأسواق الشعبية اليوم الأحد نحو 225 و230 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 125 جنيهًا للكيلو اليوم الأحد، بينما سجل سعر كيلو صدور الدجاج 155 جنيهًا.

أسعار البط والحمام اليوم الأحد 24 مارس 2024

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 140 جنيهًا، بينما سجلت أسعار جوز الحمام بنحو 144 جنيهًا، بلغ سعر الأرانب نحو 130 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البط المجمد 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 24 مارس 2024

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو 113 جنيه و 114 جنيه، بينما سجلت أسعارلحم الفراخ البلدي سعر89 جنيه، كما سجلت أسعارلحم أمهات أبيض 89 جنيه للكيلو.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 24 مارس

بلغت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن سعر150 جنيهًا وتصل إلي 160 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد 24 مارس

سعر كرتونة البيض الأحمرتسجل اليوم سعر 150 جنيهًا في البورصة، بينما تصل إلي المستهلك بسعر 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد 24 مارس

سعر كرتونة البيض البلدي يصل إلى 160 جنيهًا في البورصة، و165 جنيهًا للمستهلك.

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