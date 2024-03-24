الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة بـ10300 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الذرة
الذرة

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 12500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12500 جنيه.

أسعار الذرة 

وبلغ سعر طن الذرة أوكراني  10300 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة تركى 12000 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2700 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة الصفراء 16000 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة الشامية 2800 جنيه، فيما بلغ كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13300 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه في حين بلغ كسب صويا محلى 44% 28700 جنيه، فيما بلغ كسب صويا 46% محلى 29700 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد 29700 جنيه، وبلغ طن صويا فول فات مستورد 38400 جنيه أرضه، فيما بلغ طن صويا فول فات  محلي 37300 جنيه أرضه، في حين بلغ صويا هاى فات 43% مستورد 23000 جنيه أرضه، كما بلغ صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% 20000 جنيه، في حين سجل جيلوتين مستورد 44450 جنيهًا، فيما سجل جيلوتين محلى 43000 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلى 11600 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 12600 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، سجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن أعلاف بادى 24500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 24450 جنيهًا للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24350 جنيهًا للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ24600 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ23100 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ23200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ20500 جنيه.

الذرة ب10300 جنيه للطن أسعار الأعلاف الاسواق اليوم

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