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موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 رمضان 2024 فى القاهرة

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب

ينشر الدستور للقراء موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 رمضان 2024 الموافق 24 مارس الجاري في كل محافظات الجمهورية الذي يحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، حيث يرغب الملايين من المواطنين العودة إلى منازلهم قبل موعد الإفطار وفقا للإمساكية الرمضانية.

موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 رمضان 2024 في القاهرة 

جاء موعد أذان المغرب الأحد اليوم 14 رمضان 2024 محافظة القاهرة وفقا للإمساكية الرمضانية التي أشرفت على وضعها الهيئة العامة للمساحة المصرية وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت كما يلي:-

  • وقت السحور في تمام الساعة 2:06 صباحا.
  • وقت الإمساك في تمام الساعة 4:06 صباحا.
  • موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:26 صباحا.
  • وقت الشروق في تمام الساعة 5:54 صباحا.
  • موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:01 ظهرا.
  • موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.
  • موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:09 مساء.
  • موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:27 مساء.

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عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 14 رمضان 2024

وفقا للإمساكية الرمضانية التي أعدها فريق من الهيئة العامة للمساحة فإن عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 14 رمضان 2024 وصلت إلى 14 ساعة و3 دقائق في محافظة القاهرة ليكون من الأيام المتوسطة في مدة الصيام اليومية خلال الشهر الكريم حيث يصوم المسلمين الذي تتوافر فيه شروط الصيام من آذان الفجر في تمام الساعة 4:26 صباحا وحتى آذان المغرب في تمام الساعة 6:09 مساء.

ويتناول المسلمين وجبة السحور في تمام الساعة 2:06 صباحا وعادة ما تكون وجبات خفيفة تساعد على الصيام مثل الزبادي والفول الجبنة وذلك تفادي للإحساس بالعطش طوال اليوم وفقا لسنة الرسول صل الله عليه وسلم.

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دعاء 14 رمضان الأحد 24-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

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أدعية الإفطار اليوم الأحد 14 رمضان 2024

لا يوجد صيغ معينة للدعاء عند تناول وجبة الإفطار طوال شهر رمضان المبارك ولكن يمكن الاستعانة بهذه الصيغ للدعاء ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة حق في الغضب والرضا.. ونسألك القصد في الفقر والغني.. ونسألك نعيما لا ينفد.. ونسألك قرة عين لا تنقطع.. ونسألك برد العيش بعد الموت.. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم.. ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء ولا مضرة ولا فتنة مضلة.

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