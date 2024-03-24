نقابة المحامين تستقبل أحراز التصويت من اللجان الفرعية (صور)

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، استقبال أحراز لجان الاقتراع من مختلف النقابات الفرعية.

فيما تستمر أعمال فرز الأصوات ببعض النقابات الفرعية فيما يخص التصويت لاعضاء مجلس النقابة العامة الـ٢٨.

نقابة المحامين تستقبل أحراز التصويت من اللجان الفرعية

نقابة المحامين تستقبل أحراز التصويت من اللجان الفرعية

نقابة المحامين تستقبل أحراز التصويت من اللجان الفرعية

وأظهرت المؤشرات الأولية فوز النقيب الحالي عبد الحليم علام، لدوره جديدة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٨، بفارق كبير عن أقرب منافسيه النقيب الأسبق سامح عاشور.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشرفة في تجميع نتائج الفرز من اللجان الفرعية لإعلان النتيجة بعد تدقيقها جميعا واستقبال جميع الأحراز من كل الفرعيات.

وأجريت الانتخابات أمس، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتولت النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.



وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه في انتخابات النقيب العام للمحامين

وأعلنت حملة النقيب عبدالحليم علام، المرشح في انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، فوز مرشحها بمقعد النقيب العام لدوره جديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٨.

وقالت الحملة في بيان لها: وفقا لمناديبنا في كامل لجان الاقتراع وبعد رصد جميع نتائج اللجان وتجميعها، تبين فوز مرشحنا النقيب العام بفارق كبير يتجاوز الـ٦ آلاف صوت عن أقرب منافسيه.

وتوجهت الحملة بكامل الشكر للجمعية العمومية في كافة النقابات الفرعية، على تجديد ثقتها في النقيب عبد الحليم علام ليكمل مسيرة ما حققه من إنجازات في نقابة المحامين.

ويتفق ذلك مع ما انتهت إليه المؤشرات الأولية لفرز أغلب اللجان في المحافظات المختلفة.