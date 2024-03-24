الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نقابة المحامين تستقبل أحراز التصويت من اللجان الفرعية (صور)

أحراز التصويت من
أحراز التصويت من اللجان الفرعية في نقابة المحامين

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، استقبال أحراز لجان الاقتراع من مختلف النقابات الفرعية.

 

فيما تستمر أعمال فرز الأصوات ببعض النقابات الفرعية فيما يخص التصويت لاعضاء مجلس النقابة العامة الـ٢٨.

نقابة المحامين تستقبل أحراز التصويت من اللجان الفرعية
نقابة المحامين تستقبل أحراز التصويت من اللجان الفرعية
نقابة المحامين تستقبل أحراز التصويت من اللجان الفرعية

وأظهرت المؤشرات الأولية فوز النقيب الحالي عبد الحليم علام، لدوره جديدة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٨، بفارق كبير عن أقرب منافسيه النقيب الأسبق سامح عاشور.

 

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشرفة في تجميع نتائج الفرز من اللجان الفرعية لإعلان النتيجة بعد تدقيقها جميعا واستقبال جميع الأحراز من كل الفرعيات. 

txt

حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه بمنصب النقيب العام في انتخابات المحامين

txt

انتهاء التصويت بانتخابات نقابة المحامين بلجان الوادي الجديد

وأجريت الانتخابات أمس، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية،  تحت إشراف قضائي كامل.

 

وتولت النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
 

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

 

حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه في انتخابات النقيب العام للمحامين 

 

وأعلنت حملة النقيب عبدالحليم علام، المرشح في انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، فوز مرشحها بمقعد النقيب العام لدوره جديدة ٢٠٢٤-٢٠٢٨.

 

وقالت الحملة في بيان لها: وفقا لمناديبنا في كامل لجان الاقتراع وبعد رصد جميع نتائج اللجان وتجميعها، تبين فوز مرشحنا النقيب العام بفارق كبير يتجاوز الـ٦ آلاف صوت عن أقرب منافسيه.

 

وتوجهت الحملة بكامل الشكر للجمعية العمومية في كافة النقابات الفرعية، على تجديد ثقتها في النقيب عبد الحليم علام ليكمل مسيرة ما حققه من إنجازات في نقابة المحامين.

 

ويتفق ذلك مع ما انتهت إليه المؤشرات الأولية لفرز أغلب اللجان في المحافظات المختلفة.

انتخابات نقابة المحامين هيئة النيابة الإدرية انتخابات المحامين انتخابات المحامين ٢٠٢٤ المحامين إنتخابات النقابة نقيب المحامين عبدالحليم علام سامح عاشور نبيل عبدالسلام اللجنة المشرفة

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

عاجل.. إسرائيل تقصف بعلبك اللبنانية للمرة الثالثة منذ 8 أكتوبر

عاجل.. احتجاجات فى تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟