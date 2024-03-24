موعد آذان صلاة الفجر 14 رمضان الأحد 24 مارس 2024

يهتم المسلمون بمتابعة موعد آذان وصلاة الفجر لأداء الصلاة في موعدها، ويختلف موعد آذان الفجر من محافظة لأخرى كما يختلف بشكل يومي مع فرق طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد آذان صلاة الفجر 14 رمضان الاحد 24 مارس 2024 .

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:28 ص

مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

آذان صلاة الفجر في الإسكندرية : 4:32 ص

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

صلاة الفجر في الجيزة: 4:28 ص

مواعيد صلاة الفجر في محافظة اسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:27 ص

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري الفجر شروق الظهر عصر اذان المغرب عشاء بورسعيـد 2024-03-24 14 رمضان1445 4:22 ص 5:50 ص 11:57 ص 3:26 م 6:4 م 7:23 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري الفجر شروق الظهر عصر أذان مغرب عشاء الغردقـة 2024-03-24 14 رمضان1445 4:20 ص 5:45 ص 11:51 ص 3:19 م 5:58 م 7:13 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ