الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد آذان صلاة الفجر 14 رمضان الأحد 24 مارس 2024

موعد آذان صلاة الفجر
موعد آذان صلاة الفجر

يهتم المسلمون بمتابعة موعد آذان وصلاة الفجر لأداء الصلاة في موعدها، ويختلف موعد آذان الفجر من محافظة لأخرى كما يختلف بشكل يومي مع فرق طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد آذان صلاة الفجر 14 رمضان الاحد 24 مارس 2024 .

 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة 

صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:28 ص

موعد آذان المغرب في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2024

موعد آذان المغرب يوم 12 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية 

آذان صلاة الفجر في الإسكندرية : 4:32 ص

 

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

صلاة الفجر في الجيزة: 4:28 ص 

 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة اسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:27 ص

 

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريالفجرشروقالظهرعصراذان المغربعشاء
بورسعيـد2024-03-24 14 رمضان14454:22 ص5:50 ص11:57 ص3:26 م6:4 م7:23 م

 

مواعيد الصلاة في الغردقة

 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريالفجرشروقالظهرعصرأذان مغربعشاء
الغردقـة2024-03-24 14 رمضان14454:20 ص5:45 ص11:51 ص3:19 م5:58 م7:13 م

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجرياذان الفجرشروقظهرعصرأذان المغربعشاء
شرم الشيخ2024-03-24 14 رمضان14454:18 ص5:43 ص11:49 ص3:17 م5:56 م7:12 م

 

 

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موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 رمضان 2024

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موعد أذان الفجر اليوم الـ13 من رمضان السبت 23 مارس 2024

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