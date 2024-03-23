السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد أذان الفجر اليوم الـ13 من رمضان السبت 23 مارس 2024

أذان صلاة الفجر
أذان صلاة الفجر

موعد أذان الفجر اليوم الـ13 من رمضان الموافق السبت 23 مارس 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موعد أذان الفجر اليوم 13من رمضان السبت 23 مارس 2024

موعد آذان الفجر يوم 13 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:28 صباحًا.

موعد الشروق يوم 13 رمضان 2024 في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد آذان المغرب في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2024

موعد آذان الظهر يوم 13 رمضان 2024 في تمام الساعة 12:01.

موعد آذان العصر يوم 13 رمضان 2024 في تمام الساعة 3:30.

موعد آذان المغرب يوم 13 رمضان 2024 في تمام الساعة 6:08.

موعد آذان العشاء يوم 13 رمضان 2024 في تمام الساعة 7:26.

عدد ساعات الصوم يوم 13 رمضان 2024: نحو 13 ساعة و40 دقيقة.

موعد السحور يوم 13 رمضان 2024: الساعة 2:08 صباحًا.

موعد الإمساك يوم 13 رمضان 2024: الساعة 4:08 صباحًا.

عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2024

وفقًا لـ إمساكية شهر رمضان للعام الجاري والحسابات الفلكية فإن شهر رمضان سيمتد لمدة 30 يومًا، بداية، ويكون يوم الاثنين 11 مارس اليوم الأقل في عدد ساعات الصيام، حيث يبلغ مجموع ساعات الصوم فيه 13 ساعة و18 دقيقة.

بينما سيكون آخر يوم في شهر رمضان، يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ابريل القادم، الموافق ليوم 30 من شهر رمضان، وسيكون هذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصوم، حيث يبلغ مجموع ساعات الصوم فيه 14 ساعة و14 دقيقة.

 

موعد آذان المغرب يوم 13 رمضان السبت 23مارس  2024 بجانب آذان الفجر.

-موعد أذان الفجر: في الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان المغرب: في الساعة 6:08 مساءً.

 

أدعية ما قبل الإفطار فى شهر رمضان

"اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة".

"اللهم اغفر لي وارحمني في رمضان".

"اللهم بارك لنا في رمضان وفي أعمالنا".

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