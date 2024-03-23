السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس النقابة (صور)

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين

شهدت لجان انتخابات مجلس نقابة المحامين بمقر النقابة العامة برمسيس إقبالا متزايدا من المحامين للتصويت في الانتخابات.

وشهد مقر اللجان توافد ضعيف في الساعات الأولى، إلا أنه بعد الظهيرة بدأت الأعداد في التزايد.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية،  تحت إشراف قضائي كامل.

وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف  بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وتقتصر المنافسة على موقع النقيب بين 3 مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين الـ15 مرشحا، هم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق على منصب النقيب نبيل عبد السلام، وذلك بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدي خليفة، من المنافسة رغم أن فرصه في الفوز كانت محدودة.


وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

يتسلم الناخب 3 أوراق انتخابية، يختار في الأولى مرشح وحيد من قائمة المرشحين على منصب النقيب، ويختار في الثانية ثلاثة أعضاء فقط عن مقعد الإدارات القانونية من إجمالي عدد المرشحين على الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، ويختار في الثالثة خمسة وعشرون عضوا من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين محام حر دون التقيد بمكان معين في اختيارهم سواء محاكم استئنافهم أو محافظاتهم.


وأنهت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية اليوم السبت، بكافة جزئيات كل نقابة فرعية.

انتخابات نقابة المحامين هيئة النيابة الإدرية انتخابات المحامين انتخابات المحامين ٢٠٢٤ المحامين إنتخابات النقابة نقيب المحامين عبدالحليم علام سامح عاشور نبيل عبدالسلام اللجنة المشرفة

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

"الأوقاف" تعلن شروط وضوابط الاعتكاف لرمضان 2024

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

إحالة المتهم باغتصاب زوجة صديقه فى حدائق المعادى للجنايات

جثة قبل الفطار تثير فزع المواطنين.. القصة الكاملة لمقتل عامل في حدائق المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء