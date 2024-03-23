السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة لمنع استغلال تحريك أسعار البنزين والسولار فى رفع الأسعار

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن خطة الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين والسولار لمنع استغلاله في زيادة أسعار السلع على المواطنين.

تفاوت ملحوظ في الأسعار

وقال النائب محمود قاسم: تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار بدأت معها شكاوى المواطنين في تزايد مستمر على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع وسط غياب من الرقابة على الأسواق، مشيرًا في طلب الإحاطة إلى أن الأسواق تشهد أيضًا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر، الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.

تشديد الرقابة على الأسواق

وحذر النائب محمود قاسم الحكومة من إقدام بعض التجار لاستغلال تحريك أسعار الوقود، مطالبًا وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

كما طالب النائب محمود قاسم جميع المحافظين وقيادات المحليات بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع وسائل النقل بالالتزام التام بتعريفة ركوب وسائل النقل التى تم تحديدها من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل المخالفين.

النائب محمود قاسم مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أسعار البنزين والسولار المواطنين السلع

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