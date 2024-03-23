السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مروان عطية رجل مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العاصمة

مروان عطية رجل مباراة
مروان عطية رجل مباراة مصر ونيوزيلندا

حصد مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، جائزة رجل مباراة مصر ونيوزيلندا، التي أقيمت على ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا؛ بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية للبطولة الدولية الودية التي تجمع مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

وقدم لاعب وسط الأهلي، مستوى مميز للغاية في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة تعرض إمام عاشور للإصابة في الكتف تسببت لذهابه المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة.

ويلتقي منتخب مصر في المباراة النهائية، مع الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا مساء الثلاثاء.

وتقام المباراة النهائية على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية، في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 26 مارس الجاري.

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