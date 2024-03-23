بمصاحبة التنورة ونغمات المديح.. ثقافة الإسكندرية تواصل لياليها الرمضانية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الحفلات الفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد احتفالا بشهر رمضان المبارك، في إطار خطة وزارة الثقافة.

وشهد شاطيء ستانلي حفلا بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بدأت فعالياته مع باقة متميزة من الأغنيات الطربية والدينية قدمتها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني منها "رمضان جانا، رمضان كريم، يا آل بيت النبي، يا رايح المدينة، يا مرسي يا أبو العباس"، إلى جانب فقرات عزف منفرد لعدد من العازفين نالت إعجاب الجمهور.

وتضمن الجزء الثاني من الحفل فقرة ابتهالات وتواشيح دينية بقيادة الفنان محمد الإبياري منها المسك فاح، الله ربي، وصلوا على محمد، وغيرها من الأناشيد بمصاحبة التنورة ونغمات المديح.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وأسامة علي مدير إدارة المصايف، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة وعدد غفير من الجمهور السكندري.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني حفلا فنيا على مسرح القصر تضمن مجموعة متنوعة من الأغنيات منها أهو جه يا ولاد، ست الحبايب، يا حبيبتي يا مصر، أم النبي، وفيها حاجة حلوة.

فيما شهد النادي الأوليمبي برئاسة ناصر شاذلي ليلة فنية جديدة أحيتها فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، قدمت خلالها عددا من الأغاني المتنوعة منها "مدد يا نبي، کم ناشد المختار ربه، بلد الرجالة، علي الضحكاية، ميدلي وطني"، واختتمت الفعاليات بمسابقة ثقافية.

ليالي رمضانية بثقافة الإسكندرية

ليالي رمضانية بثقافة الإسكندرية

ليالي رمضانية بثقافة الإسكندرية

ليالي رمضانية بثقافة الإسكندرية