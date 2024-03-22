ردود افعال دولية على الحادث الإرهابي في موسكو

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المجتمع الدولي إلى إدانة "الجريمة الوحشية" في أعقاب الهجمات المسلحة على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، بحسب ما أوردته رويترز.

إدانات دولية على الحادث الإرهابي في موسكو

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 22 مارس الجاري، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين، مؤكدة عن إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.

البيت الابيض

قال البيت الأبيض، انه لم تكن لدينا أي معلومات بشأن احتمال الحادث في "كروكوس سيتي"

بيلاروس تدين الهجوم الإرهابي الوحشي على المركز التجاري.

قال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين: ليس هناك ما يشير في الوقت الحالي إلى تورط أوكرانيا أو أوكرانيين في إطلاق النار، ونحن نلقي نظرة على الأمر، لكنني سأحررك في هذه الساعة المبكرة من أي صلة بأوكرانيا”.

الأمم المتحدة

كما أعربت الأمم المتحدة تأسف لسقوط ضحايا في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

ومن جانبه ، قال نائب الرئيس التركي يدين الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري

وفي سياق متصل، أعربت يوليا نافالنايا، زوجة زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني الذي توفي في فبراير في مستعمرة جزائية روسية، عن تعازيها بعد الهجمات التي وقعت ليلة الجمعة.

في منشور على X، كتب Navanlnaya: يا له من كابوس في الزعفران، تعازينا لأسر الضحايا والشفاء للجرحى. يجب العثور على جميع المتورطين في هذه الجريمة ومحاسبتهم”.