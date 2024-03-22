هجوم موسكو.. البيت الأبيض يعزى روسيا ويبرئ أوكرانيا

قدم البيت الأبيض الجمعة تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار "مروع" داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، معلنًا أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع.. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".

وأضاف "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أن أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".

وتابع "لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على "مزيد من المعلومات".

وقال "لا أنصح في مثل هذه المرحلة المبكرة بربط (الأمر) بأوكرانيا".

ولفت إلى أن "هناك أشخاصا في موسكو وروسيا يختلفون مع الطريقة التي يحكم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مضيفًا "لكنني لا أعتقد أنه من الممكن الربط بين الهجوم والدوافع السياسية في المرحلة الحالية".

وقُتل العديد من الأشخاص في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو، حيث دخل عدد من المسلحين، بحسب السلطات الروسية التي نددت بـ"هجوم إرهابي دام".