الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر.. وأحمد سعد يُحيى حفل الافتتاح

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح منافسات بطولة "كأس عاصمة مصر"، على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال فترة الأجندة الدولية.

وأحيا حفل الافتتاح، المطرب أحمد سعد الذي قام بغناء عدد من أغانيه الشهيرة وسط حشد جماهيري كبير.

ويستهل منتخب مصر مشواره تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن بمواجهة نيوزيلندا في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، الفائز من مباراة كرواتيا وتونس في المباراة النهائية.

ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه

اقرأ أيضا.. بخطة الدوائر الأمنية.. تأمين 30 ألف مشجع فى مباراة مصر ونيوزيلندا

منتخب مصر كأس عاصمة مصر حفل افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر منتخب نيوزيلندا مباراة مصر ونيوزيلندا

مواد متعلقة

منتخب مصر بالأحمر ونيوزيلندا بالأبيض في افتتاح كأس عاصمة مصر غدًا

حسام حسن يستقر على التشكيل الأساسى لمواجهة نيوزيلندا

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

هجوم قاعة حفلات روسيا.. 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟