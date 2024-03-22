انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر.. وأحمد سعد يُحيى حفل الافتتاح

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح منافسات بطولة "كأس عاصمة مصر"، على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال فترة الأجندة الدولية.

وأحيا حفل الافتتاح، المطرب أحمد سعد الذي قام بغناء عدد من أغانيه الشهيرة وسط حشد جماهيري كبير.

ويستهل منتخب مصر مشواره تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن بمواجهة نيوزيلندا في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، الفائز من مباراة كرواتيا وتونس في المباراة النهائية.

ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه

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