منتخب مصر بالأحمر ونيوزيلندا بالأبيض في افتتاح كأس عاصمة مصر غدًا

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي في بطولة كأس العاصمة الإدارية الدولية الودية.

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزايلندا بكأس العاصمة الإدارية

ويواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا، في العاشرة مساء غدٍ على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ووليد بدر مدير إداري منتخب مصر وحمادة زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة، وناصر فراج مدير إدارة المسابقات و مينا سامح إداري المنتخب.

وتعد البطولة الدولية الودية، المقرر انطلاقها خلال الساعات القليلة المقبلة، هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، بعدما تولوه المسئولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته من منصبه، على هامش توديع الفريق منافسات "كان 2023"، الأخيرة مبكرا وتحديدا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية من دور الـ16.

مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية

الجمعة 22 مارس الجاري

منتخب مصر ونيوزيلندا الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

السبت 23 مارس الجاري

كرواتيا وتونس الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

الثلاثاء 25 مارس الجاري

مباراة المركز الثالث والرابع.. الساعة 10 مساءً (ستاد القاهرة الدولي).

الأربعاء 26 مارس الجاري

مباراة النهائي

الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

قائمة منتخب مصر لأجندة مارس الدولية وبطولة كأس العاصمة

حراسة المرمى.. محمد عواد ومحمد أبو جبل، والمهدي سليمان ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق، ومحمد حمدي ومحمد شكري، وأحمد حجازي ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي، وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي، وعمر مرموش ومصطفى محمد، وأحمد عاطف ومحمد شريف.

بينما خلت القائمة من الثنائي حسين الشحات جناح الأهلي بسبب الإصابة، وقائد الفراعنة محمد صلاح.