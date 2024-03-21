الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر بالأحمر ونيوزيلندا بالأبيض في افتتاح كأس عاصمة مصر غدًا

منتخب مصر
منتخب مصر

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي في بطولة كأس العاصمة الإدارية الدولية الودية.

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزايلندا بكأس العاصمة الإدارية 

ويواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا، في العاشرة مساء غدٍ على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ووليد بدر مدير إداري منتخب مصر وحمادة زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة، وناصر فراج مدير إدارة المسابقات و مينا سامح إداري المنتخب.

وتعد البطولة الدولية الودية، المقرر انطلاقها خلال الساعات القليلة المقبلة، هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، بعدما تولوه المسئولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته من منصبه، على هامش توديع الفريق منافسات "كان 2023"، الأخيرة مبكرا وتحديدا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية من دور الـ16.

مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 

الجمعة 22 مارس الجاري

منتخب مصر ونيوزيلندا الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة). 

السبت 23 مارس الجاري

كرواتيا وتونس الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة). 

الثلاثاء 25 مارس الجاري 

مباراة المركز الثالث والرابع.. الساعة 10 مساءً (ستاد القاهرة الدولي). 

الأربعاء 26 مارس الجاري

مباراة النهائي

الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

قائمة منتخب مصر لأجندة مارس الدولية وبطولة كأس العاصمة

حراسة المرمى.. محمد عواد ومحمد أبو جبل، والمهدي سليمان ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق، ومحمد حمدي ومحمد شكري، وأحمد حجازي ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي، وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي، وعمر مرموش ومصطفى محمد، وأحمد عاطف ومحمد شريف.

بينما خلت القائمة من الثنائي حسين الشحات جناح الأهلي بسبب الإصابة، وقائد الفراعنة محمد صلاح.

منتخب مصر بطولة كأس العاصمة الإدارية منتخب نيوزيلندا افتتاح كأس عاصمة مصر بطولة كأس عاصمة مصر

مواد متعلقة

مع انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر..النقل توفر اتوبيسات من بعض الميادين

مدرب كرواتيا يتحدث عن بطولة كأس العاصمة الإدارية: لن نأتى للنزهة

بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية

منتخب تونس يقرر إعفاء ثلاثى الترجى من المشاركة فى كأس العاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة