بخطة الدوائر الأمنية.. تأمين 30 ألف مشجع فى مباراة مصر ونيوزيلندا

قام رجال الأمن بتأمين مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا باستاد مصر بالعاصمة الإدارية، بنظام الدوائر الأمنية.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الجمعة، فى أولى مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتم عمل دوائر أمنية لتأمين مدرجات الجماهير وممرات اللاعبين ومداخل الاستاد، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين 30 ألف مشجع.

وتذاع مباراة مصر ضد نيوزيلندا عبر قناة أون تايم سبورت في إطار منافسات كأس عاصمة مصر، التي يشارك بها 4 منتخبات هي مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

ويخوض المنتخب مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى أمام منتخب نيوزيلندا، والمباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي مباراة منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

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