الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بخطة الدوائر الأمنية.. تأمين 30 ألف مشجع فى مباراة مصر ونيوزيلندا

صورة الاستاد
صورة الاستاد

قام  رجال الأمن بتأمين مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا باستاد مصر بالعاصمة الإدارية، بنظام الدوائر الأمنية.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الجمعة، فى أولى مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر. 

وتم عمل دوائر أمنية لتأمين مدرجات الجماهير وممرات اللاعبين ومداخل الاستاد، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين 30 ألف مشجع.

وتذاع مباراة مصر ضد نيوزيلندا عبر قناة أون تايم سبورت في إطار منافسات كأس عاصمة مصر، التي يشارك بها 4 منتخبات هي مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا. 

ويخوض المنتخب مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى أمام منتخب نيوزيلندا، والمباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي مباراة منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

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الدوائر الأمنية رجال الامن مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا استاد مصر العاصمة الإدارية

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