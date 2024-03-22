الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 15590 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور  حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15590) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 (502) مخالفة السير بدون تراخيص.

  (30) دراجة نارية مخالفة.

 (9262) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (15) مخالفة موقف عشوائى.

  (363) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

  (4) مخالفات شروط التراخيص.

تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور مديريات الأمن قانون ولوائح المرور

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