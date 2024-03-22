خطوة بخطوة.. تحويل سيارتك للعمل بالغاز بعد زيادة أسعار البنزين

يتزايد اهتمام العديد من مالكي السيارات بمختلف أنواعها حول إمكانية تعديل سياراتهم لتعمل بالغاز الطبيعي، خصوصًا في أعقاب زيادة أسعار البنزين والسولار وفقًا للمتغيرات العالمية فى أسعار النفط.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

يتطلع هؤلاء المواطنون أيضًا لفهم الفوائد المالية والبيئية المرتبطة بتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، وتقدم "الدستور" شرحًا شاملًا لكل ما يخص عملية التحويل والمزايا المترتبة عليها.

محطات تموين السيارات بالغاز

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، والتي تشمل تمديد فترة التقسيط لتغطية تكاليف التحويل إلى الغاز الطبيعي إلى عامين بدلًا من عام واحد، قد لعبت دورًا كبيرًا كحافز للمواطنين، خاصةً مع تزايد عدد محطات تموين السيارات بالغاز، التي أصبحت متوفرة في كل المحافظات عبر البلاد.

تكلفة التحويل

تختلف تكلفة تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي استنادًا إلى نوع السيارة وتقنيتها، فالسيارات المزودة بنظام الكربراتير تكلف حوالي 11،095 جنيهًا لتحويلها، بينما تصل تكلفة تحويل السيارات بنظام الحقن الإلكتروني إلى حوالي 14،220 جنيهًا، أما بالنسبة للسيارات التي تتمتع بنظام دائرة مطور، فتقدر تكلفة التحويل بحوالي 12،190 جنيهًا. أما السعر النهائي فيعتمد أيضًا على نوع طقم التحويل المستخدم وعدد الأسطوانات التي ستُركب في السيارة.

الدولة تتحمل جزء من تكلفة التحويل

كما يجب الإشارة إلى أن التكلفة الحقيقية لعملية تحويل السيارة لتعمل بالغاز الطبيعي تزيد بشكل كبير عن هذه التقديرات، ولكن وزارة البترول تتحمل جزءًا من هذه التكلفة كجزء من جهودها لتحفيز المواطنين على الانتقال لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل.

وبفضل خيارات التقسيط المتنوعة والإجراءات التعاقدية المبسطة، أصبح بإمكان الأشخاص بدء عملية التحويل للغاز الطبيعي بكل يسر، كل ما يلزم هو تقديم نسخة من البطاقة الشخصية، رخصة القيادة، وإيصال حديث من مرافق الكهرباء، الغاز، أو المياه.

مراكز التحويل والفحص الفني:

في مراكز التحويل، تخضع السيارات لفحص دقيق على يد فنيين متخصصين للتأكد من ملاءمتها للعمل بالغاز، يشمل هذا الفحص تقييم كفاءة المحرك للتحقق من أنها تتجاوز 70%، وبناءً على نتائج الفحص، كما يُحدد الفنيون الطقم المثالي للتحويل وحجم الأسطوانة اللازمة للسيارة.

استلام السيارة

يتم تجهيزها للعميل في اليوم المحدد للتحويل، قبل الشروع في عملية التحويل نفسها، يتأكد الفريق المسؤول من معالجة أية ملاحظات كانت قد أُثيرت خلال فحص السيارة ومدونة في تقرير الفحص، لضمان أن كل شيء جاهز ومناسب للبدء بعملية التحويل.

مرحلة التركيب

خلال مرحلة تركيب الأجزاء، يتم تثبيت طقم التحويل بدقة، بما في ذلك تركيب أسطوانة الغاز وجميع الوصلات اللازمة، يتم العمل بما يتوافق مع المعايير القياسية الصارمة لضمان السلامة والأمان الكاملين لكل من السيارة ومستخدميها.

اختبار التسرب الدقيق

عقب عملية التركيب، يتم ملء السيارة بالغاز الطبيعي لإجراء اختبار التسرب الدقيق. خلال هذا الاختبار، يُفحص النظام بعناية للتأكد من عدم وجود أي تسريبات، وذلك بالتحقق من أن جميع الوصلات محكمة الإغلاق ومثبتة بشكل صحيح، لضمان تشغيل النظام بكفاءة وأمان.

تخضع السيارة بعد اكتمال التركيب، لعملية ضبط الأداء باستخدام معدات متخصصة لضمان التزام مستويات انبعاثات العادم بالمعايير المحددة، هذا الإجراء ضروري للتأكد من أن السيارة بعد التحويل تعمل بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على البيئة.

نظام الوقود الثنائي

في السيارات التي تم تحويلها لتعمل بنظام الوقود الثنائي، يُمكن للعملاء التبديل بين استخدام الغاز الطبيعي والبنزين بسهولة، دون إحداث أي تغيير في نظام الوقود الأصلي للسيارة، لتسهيل هذه العملية، يتم تركيب مفتاح تحويل على لوحة القيادة، مما يتيح للمستخدم الانتقال بين النظامين بكل يسر وفقًا لرغبته أو الحاجة إلى ذلك.

تسليم السيارة وشهادة الضمان

عند الانتهاء من اختبار السيارة باستخدام نظام الغاز الطبيعي، يتم تسليمها إلى العميل مع شهادة ضمان تؤكد جودة وسلامة التحويل، إضافة إلى شهادة مرور تبين أن السيارة قد اجتازت كل الاختبارات المطلوبة، وكتيب الصيانة الذي يوضح كيفية العناية بالسيارة بعد التحويل، عملية التحويل تستغرق عادةً ما بين ساعتين وأربع ساعات، تبعًا لنوع السيارة والتعديلات اللازمة.

طقم التحويل

طقم التحويل يشتمل على مكونات رئيسية مثل: أسطوانة الغاز لتخزين الوقود، منظم الضغط لضبط تدفق الغاز، الخلاط الذي يمزج الغاز مع الهواء للحصول على خليط الاحتراق الأمثل، معالج تقديم الشرر لتعديل توقيت الاشتعال، مفتاح التحويل للانتقال بين الغاز والبنزين، صمام الملء لإعادة شحن الأسطوانة بالغاز، وصمامات للتحكم في تدفق كل من الغاز والبنزين.