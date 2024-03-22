بعد زيادة أسعار البنزين.. مصر تدعم المنتجات البترولية بـ119 مليار جنيه

في خطوة متوقعة، جرى تأجيلها لعدة مرات، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 والمعنية بمتابعة آلية تسعير المواد البترولية في السوق المحلي، عن تعديل جديد في أسعار الوقود، أمس الخميس.

قيمة المخصصات المالية لدعم الوقود

التعديلات الجديدة تهدف للتوافق مع التقلبات العالمية في أسعار النفط، وشملت زيادة في سعر السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد، ورفع أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد لكل درجة أوكتان، حيث ارتفع سعر بنزين 80 من 10 جنيهات إلى 11 جنيها للتر الواحد، كما ارتفع سعر بنزين 92 من 12.5 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا للتر، وكذلك بنزين 95 من 12.5 إلى 13.5 جنيها، بالإضافة إلى تعديل سعر اسطوانة الغاز لتصبح بـ 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا.

أسعار النفط الخام

كما تأتي هذه الزيادة في الأسعار كرد فعل للارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، والذي تأثر بشكل كبير بالأوضاع الجيوسياسية المتوترة، بما في ذلك الحرب في غزة والصراع الروسي الأوكراني، وكذلك تعرض سفن النفط للهجوم من قبل الحوثيين.

وبلغت الزيادات في المخصصات المالية لدعم الوقود، والمنتجات البترولية الأخرى في الميزانية الحالية التي بدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي، حوالي 119.419 مليار جنيه، مسجلةً زيادة قدرها 61.325 مليار جنيه.

يأتي هذا القرار في إطار التزام اللجنة بتطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية، التي تم الإعلان عنها في يوليو 2019، هذه الآلية تهدف إلى مراجعة وتعديل أسعار الوقود في السوق المحلي كل ثلاثة أشهر، بناءً على التغيرات في سعر النفط الخام العالمي وتقلبات سعر الصرف، مع مراعاة الأعباء والتكاليف الثابتة الأخرى.