عاجل.. الحكومة تكشف أسباب تحريك سعر البنزين

كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، أسباب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار في اجتماعها الأخير.

وقال اللجنة في بيان لها إن القرار يأتي فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تمت مؤخرا، وإجراءات تحرير سعر الصرف، والتي كانت لها تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر.

وأشارت اللجنة إلى أن تلك الأحدث كانت لها الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.

وأضافت: "وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية اعتبارًا من يـوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:

البنزين 95 13.50 جنيه / لتر.

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.

الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.

البوتـــاجاز 100 جنيه / أسطوانة.